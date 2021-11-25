西班牙一核电站发生气体泄漏致一死三伤

（早报讯）西班牙加泰罗尼亚地区阿斯科核电站周三（24日）晚发生二氧化碳泄漏，造成一人死亡、三人送医。

综合外媒25日消息，加泰罗尼亚自治区急救部门在推特上发布消息称，发生碳酸气泄露事故的核电站位于阿斯科，工作人员当时对核综合系统的消防系统进行了技术维护作业。该核电站与范德洛斯核电站生产加泰罗尼亚所需电力的50%。核电站碳酸气泄露导致一死三伤，事故与辐射无关。

当地应急部门表示，一名工人被发现时已死亡，另外有三人因吸入过量二氧化碳已被紧急送医。当地消防部门表示，阿斯科核电站发生事故的原因为消防系统出现故障，导致二氧化碳气体泄漏。

据“今日俄罗斯”（RT）25日报道，该工厂和地方当局确认，该事件未引发放射性物质泄露。消防部门在与核电站工作人员共同检查排气扇幷确保系统正常工作后，离开现场。

2007年11月，阿斯科核电站因1号机组反应堆的辐射泄漏而受到调查。2009年5月11日，西班牙有关部门宣布，阿斯科核电厂运营者因该厂发生少量放射性物质释放且未能做出适当的控制和沟通而被罚款2100万美元。这是西班牙电厂有史以来最大的一笔罚款。

此次事件没有造成人员放射性感染，但约有800人接受了体检。该事件被划为国际核事件分级表（INES）中的二级事件。