会议纪要显示美联储官员对美国通胀压力感到担忧

（早报讯）美国联邦储备委员会周三（24日）公布的11月货币政策会议纪要显示，美联储官员对美国通货膨胀形势感到担忧，称如果物价持续上涨，美联储愿意提高联邦基金利率水平。

美联储于11月2日至3日召开货币政策会议，宣布将从11月晚些时候开始逐月减少资产购买规模150亿美元（约205亿新元），并视情况调整资产购买速度。美联储同时宣布，维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。

24日公布的会议纪要显示，美联储官员围绕美国经济面临的通胀压力展开讨论。美联储官员认为，能源价格、工资和住宅租金等上涨加剧了通胀压力。虽然物价上涨主要反映了暂时性因素，但通胀压力消退所需时间可能比先前预估的要长。有官员担心，现在企业更有能力将更高的生产成本转嫁给客户，员工要求加薪的能力也在增强，可能导致高通胀更加持久。

许多与会美联储官员表示，如果通胀率持续高于2%的长期通胀目标，且通胀压力对充分就业和物价稳定两大目标构成风险，美联储将“毫不犹豫采取适当行动”，调整资产购买步伐，并较此前预期更早提高利率。但美联储官员同时强调，要“耐心”看待即将公布的各项数据，以便更仔细评估供应链问题进展及其对劳动力市场和通胀的影响。

会议纪要还显示，出于对通胀压力增加的担忧，一些美联储官员希望以每月超过150亿美元的速度更快缩减资产购买规模，以便给美联储更早加息留出空间。

今年以来，受消费需求旺盛、供应链中断以及外出旅行反弹等多重因素影响，美国通胀率居高不下。市场对美联储2022年加息的预期也在升温。根据芝加哥商品交易所数据，截至24日，投资者预计美联储在明年5月前加息的可能性已升至50%以上。

美联储主席鲍威尔在11月货币政策会议后的新闻发布会上表示，美联储决定开始逐月缩减资产购买规模并不对利率政策构成“任何直接的信号”。美联储将“以一种不同且更加严格的标准”调整利率政策。