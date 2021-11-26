新变种毒株引起担忧 英国停止部分非洲航班

（早报讯）英国对新冠病变种病毒表示担忧，将暂时禁止来自南非和五个邻国的航班。

英国卫生部长贾维德说，此限制将于周五（26日）中午生效，作为预防病毒传播的措施。这六个非洲国家将从星期天起被列入英国的红色名单，即要求旅客在抵达后在酒店接受隔离。除南非外，新限制措施所涵盖的国家还有纳米比亚、莱索托、埃斯瓦蒂尼、津巴布韦和博茨瓦纳。

BNO新闻网在一条推文中说，以色列也禁止这六个国家以及南非的另一个邻国莫桑比克的航班，但没有引述信息来源。

科学家仍在试图确定这个名为B.1.1529的新变体是否比以前的变体更具传播性或更致命。目前所知道的是，它在任何已鉴定的菌株中具有最多的突变。这引起了南非国内和国际上的关注，当局担心出现新一波疫情，可能会增加已经紧张的卫生保健系统的压力。

贾维德说，当局正在调查此新变种。

据国家传染病研究所的临床微生物学家和呼吸道疾病负责人戈特伯格说，在南非，病毒学家迄今已检测到近100个与新变体有关的病例。卫生部门说，在英国还没有发现任何病例。 世界卫生组织官员已经开会讨论该变种，在博茨瓦纳也发现了该变种，在那里，在接种过冠病疫苗的人身上发现了该变种。

据英国官员称，世卫组织专家周五将与南非当局会面；当局将需要几周的时间来了解新变种对住院和死亡的影响，并研究它可能与疫苗的互动。