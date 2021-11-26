南非变种毒株何以撼动市场？

（早报讯）南非发现一种名为B.1.1.529的新变种冠病病毒，令当地官员忧心忡忡。新的变种病毒可能助长许多国家的疫情，增加卫生系统的负荷，甚至使重新开放经济和边境的努力变得更加复杂，因此造成全球市场周五出现一波避险浪潮。

据彭博社报道，初步对新变种冠病病毒的了解如下：

1.这个变种病毒有何不同？

科学家们说，B.1.1.529的刺突蛋白（spike protein）带有大量变异，这在病毒进入体内细胞中起着关键作用。研究人员仍在试图确定它是否比先前的变种病毒更容易传播或更致命。

2.它从哪里来？

目前只能猜测。英国伦敦大学学院（UCL）遗传学研究所的一名科学家说，可能是在一名免疫功能低下的人体中，于慢性感染期间演变而来。此人可能是未经治疗的人体免疫缺陷病毒（HIV，俗称爱之病病毒）患者。南非有820万人感染HIV，为全球之最。贝塔（Beta）变种病毒是去年在南非发现的一种变种，也可能来自HIV感染者。

3.它的传播有多广？

截至周四，南非已发现近100起病例，它在当地已成为新增病例中的主要毒株。但《金融时报》援引当地卫生官员的话说，早期聚合酶链反应（PCR）检测结果显示，周三在包括约翰内斯堡在内的省分报告新增的1100起病例中，90%是由新变种病毒引起的。邻国博茨瓦纳的官员周一报告，有四起病例是完成接种疫苗的人。在香港，一名来自南非的旅客被发现带有这个变种病毒，另一起病例则是正在接受隔离的人。

4.外界的反应如何？

有关新变种病毒的消息震动了周五的市场，亚洲与旅游相关的股票跌幅最大，因为投资者预计它将对旅游产生负面影响。英国暂时停止来自非洲六个国家的航班入境；澳大利亚表示，如果情况升级，不排除收紧来自非洲南部旅客的入境规定。印度加强了对来自南非、博茨瓦纳和香港入境旅客的筛查。通常被视为避险资产的日元兑美元上涨0.4%，南非兰特兑美元汇率跌至一年低点。

5.这有多令人担忧？

目前还言之过早。世界卫生组织表示，新变种病毒可用的完整基因组序列不到100个，可能会增加研究所需的时间。病毒一直在变异，这些变化有时会使病毒变弱，有时会使其更擅长逃过抗体。

6.接下来要注意什么？

世界卫生组织决定周五（11月26日）召开会议讨论B.1.1.529，并决定是否将其正式列为“需留意变异株”抑或是“需关注变异株”。如果是如此，将根据世界卫生组织命名计划以希腊字母为这个变种病毒命名，可能是“nu”。各国政府也可能会针对该变种病毒最新情况对边境和旅行管制采取行动。