葡萄牙重返灾害状态应对冠病疫情反弹

（早报讯）葡萄牙总理科斯塔25日表示，鉴于近期冠病疫情反弹，自12月1日起，葡萄牙将重返灾害状态，并实行新的防控措施。

根据葡萄牙法律，国家应对特殊灾情从高到低分为三个级别，即紧急状态、灾害状态和戒备状态。此前，葡萄牙自10月1日起将疫情应对级别从灾害状态下调至戒备状态，并实施了全面解禁措施。但近期疫情反弹迫使政府将应对级别恢复至灾害状态。24日，葡萄牙报告新增3773起确诊病例，创四个月以来的新高。

自12月1日起，葡萄牙将实施的新防控措施包括：在封闭空间内实行口罩强制令；建议远程办公；进入餐厅、旅游景点和民宿酒店、健身房等，须出示数字证书证明已接种冠病疫苗或冠病感染后已康复；进入医院、养老院或大型聚会场所等，即使接种了疫苗也须出示冠病检测阴性证明；入境葡萄牙的所有航班乘客都须出示冠病检测阴性证明，违者将处以高额罚款。

葡萄牙是全世界疫苗接种率最高的国家之一，完全接种率已达到87%。但葡总理科斯塔25日在新闻发布会上说，鉴于欧盟多国近来冠病确诊病例显著增多，因此不管葡萄牙的新冠疫苗接种多么成功，都必须意识到现在再次进入了一个较高风险的阶段。科斯塔说，葡萄牙目前最重要的是为民众接种疫苗加强针，此外也已准备为符合条件的儿童接种疫苗。