洪森：后疫情世界需加强亚欧伙伴关系

（早报讯）柬埔寨首相洪森在亚欧首脑会议上指出，在后疫情世界中，需要进一步加强亚欧伙伴关系，以强化多边主义，促进可持续且可以共享的全球增长。

由柬埔寨主办的第十三届亚欧首脑会议25日及26日举行。来自53个亚欧会议成员的领导人和高级代表通过视频方式出席本次会议。

洪森表示，此次峰会的主要目标：一是深化区域间互联互通，促进可持续、包容和共同发展；二是推动全球治理的区域间伙伴关系；三是提升以法治为基础的多边体系的有效性；四是利用数字连接创新和工业革命4.0；五是加强亚欧会议的重要性和相关性；六是解决多项挑战，如气候变化、贫困、妇女权益和其他跨境挑战。

他说，亚欧会议自1996年成立以来，已成为联系和加强亚欧伙伴关系的重要论坛。

亚欧首脑会议是亚欧会议框架下最高级别会议，主要负责确定亚欧会议的指导原则和发展方向，在亚洲和欧洲国家轮流举行。

1996年3月，首届亚欧首脑会议在泰国曼谷召开，亚欧会议正式成立。会议通过《主席声明》，确定亚欧会议的目标是通过政治对话、经济合作和社会文化交流，增进了解，加强互信，推动建立亚欧新型全面伙伴关系。

第十三届亚欧首脑会议原定2020年11月在柬埔寨召开，后因冠病疫情影响推迟。