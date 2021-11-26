世卫召开紧急会议 讨论南非发现的新变种毒株

（早报讯）世界卫生组织将于周五（11月26日）召开紧急会议，讨论在南非和博茨瓦纳发现、可能会迅速传播的新变种毒株。

《金融时报》援引消息人士的话报道，此前，英国科学家曾警告，在博茨瓦纳会出现一种冠病毒株，该毒株有32个突变。许多突变表明，它们具有很高的传染性和对疫苗的抵抗力，与其他冠状病毒变体相比，这种毒株的刺突蛋白变化更多。

南非国家传染病研究所（NICD）后来也证实，在南非发现了这种新毒株，目前已发现22起病例。

为预防该毒株在英国传播，英国卫生部长贾维德25日晚在社交媒体推特上说，南非、博茨瓦纳等六个非洲国家从26日起被列入“红色”警戒名单，英国也将从当天中午12时起暂停来自这些国家的航班。

世卫组织冠状病毒技术负责人范克尔克霍夫表示：“令人担忧的是，数量如此庞大的突变，可能会对病毒的行为方式产生影响。”

南非卫生部25日紧急召开针对新型变异病毒的新闻发布会。该国夸祖鲁-纳塔尔省研究创新与测序平台负责人德奥利韦拉表示，这一新毒株令人担忧，它携带的变异可能会导致传染性增强幷帮助其规避免疫系统，这也许是造成最近几天南非豪登省病例急速增加的原因。

一些卫生专家认为，随着多国解禁幷重开国际旅行，该变异毒株的传播范围已经扩大到更多国家和地区。

世界卫生组织24日已将该毒株列入“正在监控”的变异毒株，世卫专家将对该毒株进行分析。