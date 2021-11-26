泰国宣布下月进一步放宽入境限制

（早报讯）泰国冠病疫情管理中心周五（11月26日）宣布，将从12月16日起进一步放宽入境限制，来自63个低风险国家和地区的旅客入境后的核酸检测改为冠病抗原快速筛查，结果为阴性就无须在酒店进行首晚隔离。

为防控疫情，泰国自2020年4月起禁止外国游客入境。今年11月1日起，来自泰国政府认定的63个低风险国家和地区且完全接种冠病疫苗的旅客入境后无须隔离，但得接受核酸检测，首晚也须入住隔离酒店等待检测结果。

据泰国冠病疫情管理中心26日发布的最新规定，自12月16日起，来自63个低风险国家和地区且完全接种冠病疫苗至少14天的旅客入境泰国后，可免除核酸检测，仅需在酒店接受一次冠病抗原快速筛查，结果为阴性则无须在酒店进行首晚隔离。此外，旅客需要提供登机前72小时内的核酸检测阴性结果，并购买保额最低为5万美元的保险。

泰国冠病疫情管理中心还决定，将11月30日到期的紧急状态法再次延长两个月至2022年1月31日。为遏制疫情，泰国政府自2020年3月26日起在全国范围实施紧急状态法，这已是泰国政府第15次延长该法。

泰国冠病疫情管理中心26日发布的疫情数据显示，泰国当天新增6559起确诊病例，累计确诊病例为209万4886起；新增死亡病例64起，累计死亡2万零645起。