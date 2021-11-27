德国两天新增逾15万起冠病病例 限制南非航班往来

（早报讯）德国单日新增确诊冠病病例连续两天写新纪录，11月25日和26日两天新增确诊病例分别为7万5961起和7万6414起，两天内新增超过15万例。鉴于南非新发现一种高传染性的变种毒株，德国政府宣布将从26日午夜起限制该国与南非之间的航班往来，仅允许德国公民搭载航班回国。

中新社报道，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所26日公布的新增确诊人数和新增死亡人数分别为7万6 414人和357人。截至当天累计确诊人数达565万零170人、死亡人数则有10万零476人。

其中，德国官方用于监测疫情严重程度的“平均每10万人七日累计新增确诊病例数”当天升至438.2。这个发病率指数自11月8日以来持续突破单日极值。

需接受加护病房重症监护治疗的患者新增124人，总数达4326人。截至26日，德国累计接种1. 204亿剂冠病疫苗，共有5680万人已完全接种，约占总人口数的68.3%。

据德国电视一台报道，在南非最新发现的B.1.1. 529冠病变种毒株被认为传染性远高于此前流行的德尔塔等毒株。针对这一情况，德国卫生部长施潘宣布，将从26日午夜起限制德国与南非之间的航班往来，接下来将仅允许德国公民乘坐航班返国。往来于德国和南非部分邻国之间的航班也将受限。