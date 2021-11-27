辉瑞和BioNTech：若需要可在100天内输出为新变种毒株量身定制的新疫苗

（早报讯）德国BioNTech公司表示可在两周内取得更多关于南非最早发现的冠病新变种毒株的数据，以确定是否需要重新设计其与辉瑞公司联合生产的冠病疫苗。

辉瑞公司和BioNTech表示，如果有此需要，它们预计大约100天就能输出一款专为这个新变种毒株量身定制的新疫苗。

11月9日在南非首次确认的新变种毒株为B.1.1.529，24日首次报告给世界卫生组织。世卫组织26日（周五）把该变种毒株列为“须关切变种”，并以希腊字母“奥密克戎”（Οmicron）为之命名，同时要求各国加强监测和测序工作。

BioNTech当天发表声明说：“我们理解专家的担忧，并立即开始对变种B.1.1.529进行调查。我们希望最迟在两周内从实验室测试中获得更多数据。这些数据将提供更多信息，说明B.1.1.529是否可能是一种逃逸变种，如果该变种在全球范围内传播，可能需要调整我们的疫苗。”

从流行病学上看，最近几周南非的冠病感染率急剧上升，与检测到B.1.1.529变种毒株的情况吻合。

世卫组织周五说：“这一变种毒株有大量突变，其中一些突变令人担忧。”初步证据显示，与之前其他“需要关注”的变种毒株相比，B.1.1.529毒株可能导致人们二次感染冠病的风险增加，这看起来也与目前南非各地感染B.1.1.529毒株的病例数有所增加相符。

世卫组织表示，B.1.1.529变种毒株被检测出的速度比以往造成感染激增的其他变种毒株都快，表明这一最新变种毒株可能具有生长优势。

另外，莫德纳公司也表示，正在努力推进一种针对此新变种毒株的增强剂候选疫苗，它同时在测试使用更高剂量的莫德纳现有追加剂，并研究旨在防止多种变体的其他增强剂候选疫苗。