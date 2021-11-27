废水分析表明南非两个大都会区的冠病感染情况加剧

（早报讯）南非医学研究委员会表示，废水分析表明，南非两个大都会区的冠病感染情况加剧。

该委员会周五（26日）发表声明说，本月他们在包括南非首都比勒陀利亚（Pretoria）的茨瓦内市大都会自治市（Tshwane）和纳尔逊曼德拉湾大都会自治市（Nelson Mandela Bay）的废水样本中发现的病毒碎片数量激增。

SAMRC生物医学研究与创新项目副主任约翰逊在声明中说：“本月初，废水中的严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病原始毒株）碎片水平多数时候很低或无法检测到。”

他说：“现在我们正在测量出现第三波疫情时期的冠病病毒碎片浓度，第三波疫情在7月达到峰值。”

在截至11月8日的一周，他们在纳尔逊曼德拉湾的Kelvin Jones废水处理厂的废水中发现的冠病病毒碎片为每百万升282颗粒；在截至11月22日的一周却暴增至每百万升2万零573颗粒。

而在茨瓦内市大都会自治市的Refilwe废水处理厂的废水中，他们在截至11月22日的一周内发现的冠病病毒碎片为每百万升2万零989颗粒。

11月9日在南非首次确认的新变种毒株为B.1.1.529，24日首次报告给世界卫生组织。世卫组织26日把该变种毒株列为“须关切变种”，并以希腊字母“奥密克戎”（Οmicron）为之命名，同时要求各国加强监测和测序工作。