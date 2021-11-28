韩国冠病死亡病例连创新高 重症病房床位逼近饱和

（早报讯）韩国冠病死亡病例连创新，重症病例床位逼近饱和。韩国总统文在寅将主持召开特别防疫检查会议，评估转入“分阶段恢复日常生活”防疫模式四周以来的防疫落实情况。

韩联社报道，韩国卫生当局周日（28日）消息，截至27日下午，全国1154张冠病重症病例专用床位中，已经使用866张，使用率为75.04%。其中，首都圈的重症床位使用率超过85%。

随着首都圈重症床位逼近饱和，连续三天有上千名患者等待床位。等待床位的患者中占38.4%的486人年龄超过70岁，占61.5%的779人患有高血压、糖尿病等基础疾病。高龄确诊、危重病例增加和床位不足现象叠加，可能导致死亡病例增多的忧虑逐渐成为现实。

韩国周六新增新冠死亡病例56起，连续两天创下历史新高。死亡病例中占51.79%的29人年龄超过80岁。现有危重病例647例，较前日增加13起，连续六天同样创下历史新高。医疗界指出，无法及时接受重症监护导致死亡病例增多，今后死亡病例规模将进一步增加。

韩国青瓦台指出，文在寅将于周一（29日）在青瓦台主持召开特别防疫检查会议，评估转入“分阶段恢复日常生活”防疫模式四周以来的防疫落实情况，并讨论对策。这是文在寅自7月12日以来时隔四个月再次主持特别防疫检查会议。

韩国本月初转入“分阶段恢复日常生活”防疫模式以来，单日新增确诊病例激增到4000例以上，加上出现变异株“奥密克戎”，疫情形势趋紧。会后，政府将发布防疫综合对策。

据悉，政府不考虑采取应急计划，但研究扩大“防疫通行证”（接种证明、核酸检测阴性证明）制度。