马国一男子新马第二通道开车撞保安 逃入新加坡落网

（早报讯）马来西亚一名男子周六（11月27日）在柔佛振林山新马第二通道关卡拒绝配合保安人员的检查，并且开车撞伤对方，结果在逃入新加坡后落网。

柔佛州总警长阿育汉今晚发布文告披露，上述案件周六凌晨4时左右，在新马第二通道关卡的新山苏丹阿布峇卡大厦发生。

他说，事件的起因是驾驶汽车的嫌犯不肯配合保安人员接受检查，嫌犯在撞伤保安人员之后，马上使用罗厘出境车道逃往新加坡方向。

“马来西亚警方在事发后尝试追捕嫌犯但不果，他后来在新加坡被捕，新加坡警方将在完成手续后，把他移交给马来西亚警方。”

他指出，嫌犯47岁，没有案底，警方援引4项刑事法典条文调查此案。其中，在刑事法典第307（企图谋杀）条文下，罪成者可被判监禁最高20年；在刑事法典第186（阻碍公职人员执行职务）条文下罪成，则可被判监禁最高2年或罚款高达1万令吉，或两者兼施。

此外，在刑事法典第427（蓄意破坏）条文下罪成，可被判监禁最高2年或罚款，或两者兼施；在刑事法典第447（刑事入侵）条文下罪成，可被判罚款最高1000令吉或监禁不超过6个月，或两者兼施。

阿育汉说，警方同时也援引1987年陆路交通法令第42（鲁莽与危险驾驶）条文展开调查；罪成者将面对不超过5年的监禁和不少过5000令吉、不超过1万5000令吉的罚款。

至于伤者的情况，他说，被撞的保安人员38岁，是马来西亚人，仅受轻伤。