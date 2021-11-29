联合国：冠病将导致全球旅游业今年损失2万亿美元收入

（早报讯）联合国属下世界旅游组织（UNWTO）周一（29日）说，冠病大流行将导致全球旅游业今年损失2万亿美元（约2.74万亿新元）的收入。

世界旅游组织作此预测之时，世界各国正因为在南非发现的奥密克戎新变种毒株而如临大敌。

世界旅游组织指旅游业是这场公共卫生危机受创最大的行业，其复苏之路“脆弱”且“缓慢”。

该组织说，2021年的抵境国际旅客人次将比2019年疫情暴发前录得的15亿人次锐减了70%至75%，与2020年的下降情况类似。

世界旅游组织并没有对2022年全球旅游业的表现做出估计，但其中期前景并不令人鼓舞。

它在一份声明中说：“尽管最近旅游业的情况有所改善，但全球各地的疫苗接种率存在不均现象以及新变种毒株的出现，都可能影响旅游业的复苏。”

世界旅游组织秘书长波洛利卡什维利（Zurab Pololikashvili）接受法新社访问时指出，最近几周世界各国重新收紧防疫措施并进行封锁，“就表明局势是多么的不可预测”。

话虽如此，波洛利卡什维利表示，这虽然是旅游业的历史性危机，但旅游业具有快速复苏的能力，他说：“我真心希望2022年会比2021年来得好。”

世界旅游组织的年度大会将于周二在马德里举行。