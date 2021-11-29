美国政府与阿富汗塔利班在多哈第二次会谈

（早报讯）美国政府与阿富汗塔利班周一（29日）在卡塔尔首都多哈举行会谈，这是自美军今年8月底撤出阿富汗以来双方第二次正式会谈。此前在10月，美国政府与阿富汗塔利班在多哈进行了为期两天的会谈。

美国代表团由美国政府阿富汗问题特使托马斯·韦斯特率领，阿塔代表团由阿富汗塔利班临时政府代理外交部长穆塔基率领，成员包括临时政府教育、卫生、金融、安全部门以及央行官员。

本次会谈预计持续两天，双方将围绕反恐、美国等外国公民和此前与美方合作的阿富汗公民的安全通行等问题进行讨论。阿塔还要求美国解除制裁、解冻阿富汗央行资产。

阿富汗塔利班临时政府代表团本月25日抵达多哈，幷在27、28日与欧盟代表进行了为期两天的会谈。

此前，穆塔基17日在致美国政府的一封信中，呼吁美国解冻阿富汗银行资产。穆塔基称，两国不再有直接冲突，阿富汗人民面临的“根本挑战”是“金融安全”。穆塔基在信中表示，“我们认为冻结阿富汗资产不能解决眼前的问题，也不是美国人民的要求，因此美国政府必须解冻我们的资产”。

据已经离开阿富汗的原阿央行行长阿杰马勒·艾哈迈迪早前在社交媒体上透露，阿央行持有大约90亿美元外汇储备，其中大约70亿美元存在美国的银行。此前一名美国政府官员曾表示，美方不会把境内阿富汗央行资产转交阿富汗塔利班。

穆塔基10月27日在卡塔尔首都多哈发出呼吁，希望国际社会敦促美国政府解冻阿富汗资产。

9月9日，联合国安理会举行阿富汗问题公开辩论会。针对阿富汗海外资产遭美国冻结问题，中国常驻联合国副代表耿爽在会上表示，阿富汗海外资产不应被用作威胁和牵制的筹码；俄罗斯亦希望阿富汗方面将可获得所有被冻结的资产。