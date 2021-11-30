安德松再度当选瑞典首位女首相

（早报讯）玛格达莱娜·安德松（Magdalena Andersson）在辞去瑞典首相数天之后，再度当选瑞典首位女首相。

新华社报道，瑞典议会周一（29日）对新首相候选人安德松进行投票。结果显示，安德松获得101票支持，173票反对，75票弃权。因反对票未过半数，议会批准安德松出任新首相。

按照计划，安德松将于周二组建新政府，并正式就职。新政府将是由瑞典社会民主党一党组成的少数派政府。

安德松在周一下午召开的新闻发布会上表示，当选首相深感责任重大，再次当选心理准备更加充分。她表示新政府将聚焦福利、气候变化和社会融合三大议题。

安德松从2014年开始担任瑞典财政部长，11月初成为瑞典社会民主党新党魁。她11月24日当选瑞典首相，成为瑞典史上首位女首相，但仅数小时后宣布辞职。

安德松辞职的主要原因是不愿领导“一个可能被质疑合法性的政府”。24日下午，瑞典议会投票通过2022年财政预算案，但遭到环境党反对，该党随即宣布退出少数派联合政府。按照惯例，如果一个执政党离开联合政府，联合政府将被迫下台，议会将对新提名的首相候选人进行投票。

在2018年举行的瑞典议会选举中，社会民主党、环境党、左翼党组成的中左翼阵营赢得大选，社会民主党和环境党随后组建少数派联合政府。今年11月，瑞典首相勒文辞去社会民主党党魁和首相职务，安德松成为社会民主党新党魁并被提名为新首相候选人。