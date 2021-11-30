联合国促菲律宾允许瑞萨赴挪威出席诺贝尔奖颁奖礼

（早报讯）联合国敦促菲律宾政府允许赢得今年诺贝尔和平奖的菲律宾女记者玛利亚·瑞萨（Maria Ressa）12月到挪威出席颁奖典礼。

瑞萨是首位荣获诺贝尔奖的菲律宾人，她已向杜特尔特政府申请前往挪威领奖。

今年的诺贝尔奖颁奖典礼定12月10日在奥斯陆举行。受冠病大流行影响，去年的诺贝尔奖颁奖典礼被迫改为线上举行。

今年的诺贝尔和平奖由瑞萨和俄罗斯记者德米特里·穆拉托夫（Dmitry Muratov）共同获得，被广泛视为对他们勇于对抗强权，捍卫言论自由的认可和表扬。

挪威诺贝尔委员会此前表示，瑞萨和穆拉托夫都将出席典礼。

联合国秘书长古特雷斯的发言人杜加里克周一（29日）说，联合国“非常担心”菲律宾政府会限制瑞萨出行。

“我们敦促菲律宾政府立即取消任何此类限制，并允许她前往奥斯陆。”

自杜特尔特2016年上台以来，瑞萨的网络新闻网站《拉普勒》（Rappler）持续跟进报道杜特尔特的肃毒战及警方法外处决事件，这些报道导致瑞萨及其新闻网站面对多起刑事起诉和调查。

杜特尔特称《拉普勒》为“假新闻媒体”，而瑞萨一直是网民恶意谩骂攻击的对象。

不过，杜特尔特的办公室在瑞萨赢得诺贝尔和平奖的3天后打破了沉默，向瑞萨表示祝贺。

菲律宾总统府发言人拉克10月11日在例行新闻发布会上说，瑞萨是第一位获得诺贝尔和平奖的菲律宾人，“她的胜利就是菲律宾人的胜利，我们都非常为她高兴。”