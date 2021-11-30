研究：奥密克戎传染力比德尔塔增37.5%

（早报讯）据中国南开大学黄森忠团队消息，该团队通过大数据建模分析发现，冠病新变种毒株奥密克戎的传染力比德尔塔变种毒株的传染力增加了37.5%左右。

中通社报道，黄森忠团队截取了南非从2021年10月18日至11月28日的每日新增确诊数据，在假设奥密克戎和德尔塔的平均潜伏期及传染期接近的情况下，启用EpiSIX做了拟合，得出以上结论。

黄森忠表示，目前从病例那里观察到感染奥密克戎和德尔塔患者的潜伏期和传染期接近，但因为奥密克戎的流行时间还较短，还需再观察。

同时黄森忠团队还对未来一个月南非的疫情发展趋势进行了预测：至2022年1月1日，南非新增确诊规模预计将达到5.1万至7.2万。

11月29日晚，中国国家卫健委官方微信公号发布的关于奥密克戎的解答中也提到，奥密克戎变异株同时具有前4个VOC变种毒株——阿尔法、贝塔、伽玛和德尔塔刺突蛋白的重要氨基酸突变位点，包括增强细胞受体亲和力和病毒复制能力的突变位点。

流行病学和实验室监测数据显示南非感染奥密克戎变种毒株病例数激增以及部分取代德尔塔变种毒株，传染力有待进一步监测研究。

目前全球尚无奥密克戎变种毒株的传染力、致病力和免疫逃逸能力等方面的系统研究数据。