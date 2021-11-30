林冠英：终止新隆高铁计划 阿兹敏等部长应引咎辞职

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里周一（11月29日）向新加坡提议重启新隆高铁计划后，在野民主行动党秘书长林冠英指出，之前建议政府支付3亿2000万令吉（约1亿新元）补偿金以终止新隆高铁计划的部长，应为此事引咎辞职。

东方日报报道，林冠英今日（11月30日）发文告说，马国政府在今年较早时向新加坡支付3亿2000万令吉赔偿金以终止新隆高铁计划，如今却提议重启相关计划，使马国沦为国际笑柄。如此的朝令夕改，反映出国盟和国阵政府的无能与举棋不定的处事态度，导致纳税人不必要的为一个反反复复的计划而付出3亿2000万令吉。

他指出，希盟政府在2018年展延这项计划，以重新审视前朝国阵政府所同意的昂贵定价和成本结构。不过，慕尤丁政府却宁愿支付3亿2000万令吉，违背落实新隆高铁计划的承诺，并以吉隆坡─新山高铁计划取而代之。新隆高铁计划若不能直通新加坡，而只能停靠在柔佛新山，则此计划并不符合财政效益，后勤方面也不切实际。

他表示，依斯迈沙比里有关重启新隆高铁的建议是合理的人，这使得乘客只需花费2.5小时来往吉隆坡和新加坡，当中包括90分钟车程、两国各自需约15分钟进行出入境检查、以及来往市中心和新隆高铁站点所需的15分钟。人们可将这与其他旅行方式（包括出入境检查）做比较，即使用飞机4.2小时、巴士6.5小时和城际列车9.5小时。

他说，政府需要全面实行问责制和透明度，要求建议终止新隆高铁计划的部长引咎辞职，因为有关建议使马国损失了3亿2000万令吉。慕尤丁已经辞去首相职位，而相关部长，如国际贸易及工业部长阿兹敏、经济事务部长慕斯达法和交通部须做出解释。

他指出，新加坡交通部长王乙康今年3月透露，两国在新隆高铁计划合作破局的主因，乃是马来西亚要求撤销成立资产管理公司（AssetsCo）以联合招标的决定。他补充，通过公开透明的国际招标，资产管理公司将确保对两国的问责。

他说，马国显然缺乏对透明度和公开招标的诚意，令人失望。依斯迈沙比里如今提议重启新隆高铁计划，能否保证计划符合公开招标和透明准则，并确保计划的成本结构不会超支和不会对马国不利？