陆路VTL第二天 往返新柔巴士乘客没有如预期般“满载”

（早报讯）新马陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划进入第二天，乘客人数并没有如预期般出现“满载”的情况，其中从新山搭乘短程巴士出境到新加坡者只有少于15%，相比从新加坡回国的人数明显较低。

此外，尽管往返柔新的VTL短程巴士车票，在早前开卖后即引起民众抢购一空，但首日的入境情况显示，大部分巴士班次仍有空位，并未坐满。

新山拉庆中央车站建筑物经理希米向《星洲日报》透露，迄今，搭乘短程巴士从新加坡入境马国的乘客，约占巴士载客量的70%。

“根据我向巴士业者了解，大部分班次都没有达到100%的乘客量，相信有民众在购得车票后最终没有乘车。”

他认为，民众在购买到车票后没有乘车的因素有很多，譬如未能成功向雇主申请到假期、在购票过程中填写错误的资料、没有进行冠病筛检或不符合其他通关条件等。

另一方面，该报记者今早登入汉达英达巴士私人有限公司（Causeway Link）售票网站，网站显示，本周内从新加坡往新山的车票都已卖完，反之，从新山往新加坡的班次仍有座位。

根据观察，在12月份的周末，从新加坡往新山的车票几乎都显示售罄，相信不少在邻国工作的游子已准备通过陆路VTL回乡。

汉达英达巴士私人有限公司副执行董事林镇芳受访时指出，从新加坡入境新山的VTL巴士售票率，约为70到80%或以上，之前开卖的车票也几乎售罄。

“我们目前还没有正式的统计数据，不过，从新山出境到新加坡的乘客人数会比较少，一些是到新加坡工作人士。”

她透露，该公司提供往返新山拉庆中央巴士总站和新加坡奎因街巴士总站的VTL巴士服务，而继早前仅开卖VTL通行首周的车票后，系统已进一步扩大日期，目前民众已可购买到最迟明年1月2日的车票。

询及往返两地的VTL巴士服务班次是否会因乘客量的差异而有所调整，林镇芳表示，有关时间表须事先获政府批准，因此目前暂不会更改。

Causeway Link的VTL短程巴士每天各有16趟班次往返柔新，每趟巴士的载客量最多45人。