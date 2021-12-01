BioNTech总裁：辉瑞-BioNTech疫苗料可对抗奥密克戎引发的重症

（早报讯）德国医药公司BioNTech总裁兼联合创始人沙辛（Ugur Sahin）说，辉瑞-BioNTech冠病疫苗将可能为对抗奥密克戎变种毒株引发的重症提供强有力的保护。

BioNTech公司正在进行一项为期两周的实验，对接种了两剂或3剂辉瑞-BioNTech／复必泰疫苗（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）者的血液进行分析，看血液中的抗体能否让奥密克戎变种毒株失活，从而判断是否需要开发新的疫苗。

沙辛的专长是需要住院或进入加护病房的严重疾病，他在接受路透社访问时说：“我们认为这个疫苗抗体将可为人们提供实质性的保护，可以避免因奥密克戎而出现的严重病情。”

沙辛补充说，他预计其实验室的实验将显示奥密克戎会导致疫苗抗体对轻度或中度病情的保护力有所降低，但降低程度难以预测。

尽管目前尚不清楚是否需要，这家生物技术公司已在迅速开发一个升级版的疫苗，并已交付了超过20亿剂。

沙辛表示，相较于仅接种两剂辉瑞-BioNTech疫苗，接种第三剂疫苗也就是追加剂，预计会加多一层保护，对抗奥密克戎变种毒株引发的任何严重病情。

沙辛说：“唯一让我担心的是，一些人到现在还没有接种疫苗。”

沙辛也表示，若需要，BioNTech公司已准备好在大约100天内推出首批2500万剂至5000万剂疫苗。