曾扬言与台湾“断交” 洪都拉斯前第一夫人当选总统

（早报讯）洪都拉斯反对党、自由和重建党候选人希奥玛拉·卡斯特罗（Xiomara Castro）在选举中胜出，将成为这个中美洲国家的首位女总统。她是洪都拉斯的前第一夫人。

洪都拉斯执政党国民党候选人、首都市长纳斯里·阿斯富拉（Nasry Asfura）周二（30日）承认败选，对卡斯特罗表示祝贺，并称她为“当选总统”。

截至周二晚（30日），根据超过52%已完成点算的选票，卡斯特罗获得53.4%的支持票，阿斯富拉则获得34.1%的支持票。

在阿斯富拉承认败选后，美国国务卿布林肯随即祝贺卡斯特罗获胜，并表示华盛顿期待与她进行合作。

卡斯特罗在竞选期间曾公开表示，倘若胜选，她将寻求与中国建交，与台湾“断交”。不过，美国在选前派代表团访问洪都拉斯，向卡斯特罗等候选人施压，要求其维系与台湾的“邦交”关系。卡斯特罗也一度改口，称“尚未决定”是否与中国建交。

洪都拉斯11月28日举行总统、议会和地方选举，由超过500万登记选民投票选出新一任总统、128名国会议员、20名中美洲议会议员以及298名市长。共有14名候选人竞选总统。

根据洪都拉斯宪法，总统是国家元首、政府首脑和武装力量最高统帅，由直接选举产生，任期4年，可连任一届。