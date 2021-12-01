鲍威尔：美联储适合考虑提早结束购债计划

（早报讯）美国联邦储备局主席鲍威尔周二（30日）表示，鉴于目前美国通胀压力高企，美联储适合考虑提早几个月结束资产购买计划。

新华社报道，鲍威尔当天出席美国参议院银行委员会举行的听证会时说，目前美国经济增长强劲，通胀压力较高，也许“提早几个月”结束资产购买计划是合适的。他预计美联储将在12月14日至15日举行的下次货币政策会议上就是否加速缩减资产购买规模展开讨论。

鲍威尔指出，近期美国冠病确诊病例数量上升和奥密克戎变种毒株的出现对美国经济和就业构成下行风险，同时增加了通胀不确定性。他表示，对病毒的更大担忧可能会降低人们工作的意愿，这将令就业市场复苏放缓，并加剧供应链中断的风险。

鲍威尔表示，很难预测供应瓶颈持续时间及其对通胀的影响，现在看来推高通胀的因素将一直延续到明年。他认为，继续使用“暂时性”这个词描述美国通胀情形已不合时宜，美联储应尽量更清楚地解释其对通胀的看法。

从去年年中开始，美联储按照每月购买约800亿美元（约1091亿新元）美国国债和400亿美元机构抵押贷款支持证券的速度增持债券，以压低长期利率并刺激经济复苏。今年11月初，美联储宣布从11月晚些时候开始逐月削减资产购买规模150亿美元，包括100亿美元美国国债和50亿美元机构抵押贷款支持证券。如果保持这一缩减购债速度不变，美联储将于明年6月结束资产购买计划。

然而，随着美国通胀压力上升，一些美联储官员和经济学家近期开始呼吁美联储加速缩减购债，为尽早启动加息做准备。美国劳工部数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨6.2%，创近31年来最大同比涨幅。