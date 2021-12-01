奥密克戎恐已在欧洲传播数周 新疫苗能在三四个月获批

（早报讯）变异的冠状病毒奥密克戎快速在国际间传播。荷兰卫生单位发现，奥密克戎可能比近日通报的时间还要早“入境”，有专家指出，欧洲可能数周前便已有奥密克戎所致的病例。

荷兰政府先前认为，首批奥密克戎确诊病例是上周五（11月26日）从南非飞到阿姆斯特丹的两架荷兰皇家航空公司（KLM）班机上的乘客。机上61名确诊者当中，至少有14人感染奥密克戎。

南非于11月24日最早向世界卫生组织通报奥密克戎病例，但荷兰政府发现，境内两起奥密克戎确诊病例早于南非通报时间。

新闻网站德国之声引述专家说，奥密克戎在欧洲可能早就已在传播了。

慕尼黑大学医院传染病和热带医学系主任霍尔舍尔（Michael Hoelscher）说：“我们在欧洲各地发现了越来越多的变异病例，事实上，我们认为这些变异病例的传入已经持续了几周。”

他又说：“现在（在欧洲）已经出现了第一批社区传播的案例。即便旅行禁令可能会稍微推迟该变异株的传播，但无法全面阻绝。”

另据欧洲药品管理局（EMA）执行董事库克（Emer Cooke）30日在欧洲议会发言时说，目前还不知道制药商是否需要调整他们的疫苗以抵抗奥密克戎，但EMA正在为这种可能性做准备。

她说：“如果有必要对现有的疫苗做更新，我们可以在三到四个月内批准这些新疫苗。”