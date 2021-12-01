奥密克戎恐已在欧洲传播数周 新疫苗能在三四个月获批

文 /
李月霞

发布 / 2021年12月1日 9:53 PM

更新 / 2021年12月1日 10:05 PM

荷兰在26日从南非飞到阿姆斯特丹的两架荷兰皇家航空公司班机上发现感染奥密克戎病毒的乘客。（路透社）
荷兰在26日从南非飞到阿姆斯特丹的两架荷兰皇家航空公司班机上发现感染奥密克戎病毒的乘客。（路透社）

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（早报讯）变异的冠状病毒奥密克戎快速在国际间传播。荷兰卫生单位发现，奥密克戎可能比近日通报的时间还要早“入境”，有专家指出，欧洲可能数周前便已有奥密克戎所致的病例。

荷兰政府先前认为，首批奥密克戎确诊病例是上周五（11月26日）从南非飞到阿姆斯特丹的两架荷兰皇家航空公司（KLM）班机上的乘客。机上61名确诊者当中，至少有14人感染奥密克戎。

南非于11月24日最早向世界卫生组织通报奥密克戎病例，但荷兰政府发现，境内两起奥密克戎确诊病例早于南非通报时间。

新闻网站德国之声引述专家说，奥密克戎在欧洲可能早就已在传播了。

慕尼黑大学医院传染病和热带医学系主任霍尔舍尔（Michael Hoelscher）说：“我们在欧洲各地发现了越来越多的变异病例，事实上，我们认为这些变异病例的传入已经持续了几周。”

他又说：“现在（在欧洲）已经出现了第一批社区传播的案例。即便旅行禁令可能会稍微推迟该变异株的传播，但无法全面阻绝。”

另据欧洲药品管理局（EMA）执行董事库克（Emer Cooke）30日在欧洲议会发言时说，目前还不知道制药商是否需要调整他们的疫苗以抵抗奥密克戎，但EMA正在为这种可能性做准备。

她说：“如果有必要对现有的疫苗做更新，我们可以在三到四个月内批准这些新疫苗。”

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