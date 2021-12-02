美密歇根州校园枪击案嫌犯身份确认 被控谋杀等重罪

（早报讯）美国密歇根州奥克兰县执法人员说，日前在底特律郊外发生的校园枪击案嫌疑人身份已经确认，为15岁的高二学生伊桑·克伦布利（Ethan Crumbley）。

奥克兰县警长布查德周三（12月1日）表示，嫌疑人克伦布利作案前还在学校上课，他作案时使用的是父亲四天前在“黑色星期五”购买的半自动手枪。由于他选择保持沉默，调查人员尚不清楚他的作案动机。

布查德说，克伦布利大约开了30枪，他都是近距离开枪，且大多瞄准的是对方头部或胸部。目前遇害者人数已上升至四人，他们都是克伦布利在牛津高中（Oxford High School）的同学，另有七人受枪伤仍在医院接受治疗。

据报道，奥克兰县检察官麦克唐纳已对克伦布利诉以20多项罪名，包括四项一级谋杀罪、一项恐怖主义致人死亡罪、七项蓄意谋杀罪、12项携带枪支罪等。

麦克唐纳在当天的记者会上表示，目前检方掌握的大量证据表明，这是一起有预谋的枪击事件。考虑到克伦布利行为的严重性，虽然他尚未成年，但是检方会将他视作成年人来进行控诉，因为只有这样才能实现正义。

《底特律自由报》说，牛津高中一些学生表示，克伦布利曾在学校遭到霸凌，他案发前在自己的社交媒体账号上发布过手枪以及自己开枪的照片。

1日下午，克伦布利通过视讯方式接受首次聆讯，其间司法人员向法官表示，克伦布利的手机中有两条案发前夜录制的视频，内容为他讲述第二天将如何枪杀牛津高中的学生，另外他的日记也详细写到了自己想在学校开枪。

据《教育周刊》统计的数据显示，2021年，美国共发生了28起校园枪击案，其中20起发生在各地恢复到校上课政策后。去年，全美校园枪击案的数量为10起。