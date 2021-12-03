出现三起奥密克戎病例 美国三管齐下应对

（早报讯）美国总统拜登周四（2日）宣布新抗击冠病对策，包括让民众免费在家进行自我检测、加速推进疫苗追加剂接种运动以及收紧国际旅客的入境管制措施。

美国卫生当局当天通报，继加利福尼亚州出现首起奥密克戎病例后，科罗拉多州和明尼苏达州也各出现一起奥密克戎病例。

这三州的奥密克戎患者都已接种疫苗，只出现轻微症状。明州的患者为男性，他近期到纽约出席一场会议，是美国第一个已知的社区奥密克戎病例。科州的患者为女性，近期曾过南非。

拜登周四在马里兰州的国立卫生院发表讲话时警告，美国这个冬季的冠病感染率将会上升，他说：“我们要用科学和速度来对抗新变种病毒，不能陷入混乱和迷惑。”

拜登强调，美国的冠病应对不应被政治化，导致分裂。他希望他的抗击冠病计划能够获得跨党派的支持，以协助全国应对冬季疫情。

依照美国政府新规，超过1.5亿拥有私人医疗保险的美国人可以购买检测试剂盒在家自我检测，费用将全数由保险公司支付；农村诊所和医疗中心也将为没有购买医疗保险的民众免费提供5000万个检测试剂盒。

另外，依照美国疾病控制与预防中心（CDC）本周修订的指引，卫生及公共服务部将与药店合作展开宣导运动，鼓励所有成年人接种疫苗追加剂。药店将以短信及电邮联系客户，为增加疫苗供应制定新措施，包括在周末和晚上提供接种服务。

美国政府的联邦医疗保险（Medicare）将通过外展计划，鼓励数以百万计的65岁以上者、残障者和参与联邦医疗补助计划（Medicaid）的低收入者接种追加剂。

另有消息人士向路透社表示，CDC将要求入境的国际旅客包括已完成疫苗接种者提供启程前一天的冠病检测阴性证明。这项新规定将涵盖美国公民和外国公民，且最快将在下周生效。

美国政府也将规定，航空公司必须向当局披露近期到过出现奥密克戎病例的八个非洲国家的乘客姓名等信息。

在美国国内的飞机、火车和公共交通实施的口罩令则将延长至明年3月18日。