英国研究：mRNA疫苗作为追加剂效果最显著

（早报讯）周四（2日）发表的一项英国研究指出，采用信使核糖核酸（mRNA）新技术研发的辉瑞和莫德纳疫苗作为疫苗追加剂的效果最显著。

该报告还表示，若是在接种第二剂疫苗的10至12周后施打第三剂辉瑞或莫德纳疫苗，将能大大提高接种者体内的抗体水平。

英国官方宣布英国的追加剂接种计划将优先采用辉瑞及莫德纳疫苗时引用了研究项目“COV-Boost”的数据。该项目的数据现在才对外公开。

COV-Boost的数据显示，每七个接种两剂辉瑞-BioNTech疫苗后再接种辉瑞或莫德纳疫苗作为追加剂的人，有六人的免疫力增强。初始接种两剂阿斯利康疫苗的人，则免疫力增加的比例为7比7。

南安普顿大学免疫学家兼试验负责人浮士德说，以辉瑞或莫德纳疫苗作为第三剂，与多种不同冠病疫苗组合施打将非常有效。

该研究也发现，无论接种者首两剂是接种辉瑞或阿斯利康疫苗，全剂量或半剂量的辉瑞疫苗或全剂量的莫德纳疫苗都能非常有效地提高接种者体内的抗体及T细胞水平。

阿斯利康、诺瓦瓦克斯、强生和Curevac作为追加剂也可以提高初始疫苗的抗体水平，但抗体提升幅度较低；而Valneva疫苗作为追加剂可以提高初始接种阿斯利康的人的抗体水平，该疫苗对初始接种辉瑞疫苗者的抗体并没有提升作用。