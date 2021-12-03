世卫促亚太国家为新一波疫情做好准备

（早报讯）世界卫生组织（WHO）说，亚太国家应该提升医疗保健系统应对冠病疫情的能力，实现全民接种冠病疫苗，为奥密克戎变种毒株导致确诊病例暴增做好应对准备。

科学家仍在努力收集数据以设法了解这个新变种毒株的传染力有多强以及其导致重症的程度。

至今，至少20个国家通报了奥密克戎确诊病例，而自本周以来，奥密克戎已开始在亚洲“站稳阵脚”，澳大利亚、日本、韩国、新加坡、马来西亚和印度都报告了病例，许多政府马上关闭国际边境，收紧旅行措施。

尽管如此，澳洲宣布禁止国际旅客入境之后，周五却发现了第一起本土感染的奥密克戎病例；此前一天，美国五个州同样出现了奥密克戎社区病例。

世卫组织西太平洋区域主任葛西健（Takeshi Kasai）在周五（3日）的视讯新闻简报会上说：“边境管制可以拖延一些时间，但是每一个国家和每一个社区都必须为新一波疫情的到来做好应对准备。”

他说：“人们不能单靠边境措施来阻挡奥密克戎。最重要的是对这些潜在高传染性的变种病毒做好万全的应对准备。至今为止我们所获得的信息表明，我们并不需要改变现有的应对方法。”

葛西健说，世界各国必须吸取它们应对德尔塔变种毒株的经验——努力说服脆弱群体一定要完成疫苗接种，并实施戴口罩和遵守社交距离等防疫措施。