塔利班领导人发布命令：不能强迫妇女出嫁

（早报讯）阿富汗塔利班最高领导人阿洪扎达周五（3日）发布命令表示，阿富汗妇女不是财产，不能强行将她们嫁出。

消息称，阿洪扎达下令采取“严厉措施”，保障妇女权利。根据命令规定，结婚需要女方的同意，任何人都不能“以胁迫方式或施加压力”强迫她们出嫁。

塔利班发言人穆贾希德在社交网站上发布的命令中说，“女人不是财产，而是自由的人。”现在各主管部门、最高法院和地方当局应向居民告知妇女的权利。

此前，据阿富汗媒体11月8日报道，该国赫拉特省教师选拔委员会表示，在闭校近三个月后，该省为所有女学生都重新开设了女子学校。

阿富汗黎明新闻网消息，赫拉特省教师选拔委员会称，该决定是在委员会与女子学校官员、赫拉特当地塔利班官员进行了一个月的讨论后作出的，这一决定允许超过30万女性继续接受教育。同时，女性们表示，她们对恢复教育感到高兴。

根据赫拉特教育部门的数据，该省有超过100万学生正在接受教育，其中一半以上是女性。

早前，阿富汗代理教育部长曾表示，阿富汗所有省份的学校都会重新开放，塔利班将允许女性在两个月内上中学。

今年9月12日，阿富汗临时政府公布了高等教育政策，称女性可以在大学里学习，但必须在性别隔离的教室里上课，且着装有强制性要求。