南非因奥密克戎进入第四波疫情高峰 累计确诊超300万

（早报讯）南非卫生部长法赫拉说，因为新发现的奥密克戎变种毒株，南非正式进入冠病疫情第四波高峰。

南非国家传染病研究所周五（3日）公布的数据显示，当天该国新增冠病确诊病例1万6055起，累计确诊达300万4203起，累计死亡8万9944起。

法赫拉在当天召开的线上新闻发布会上说，2020年南非进入第二波疫情高峰时，科学家就表示未来将会出现更多变异株。“今天，当新变异株使我们进入第四波高峰时，这一推测得到了验证。”

法赫拉说，11月25日南非日增确诊病例为2465起，但12月2日已经上升到1万1535起，检测阳性率也由两周前的1-2%猛增至22%，增长速度远远超过前三次高峰。

“我们必须强调的是，虽然南非和博茨瓦纳的科学家率先发现并报告了奥密克戎变异株，但无法确定它究竟起源于什么地方，”他说，“尽管数据有限，但人们可以观察到，新变异毒株传染性强，能感染注射过疫苗的人，不过造成的症状通常较轻，因感染病毒而住院的患者大部分没有接种过疫苗。”

统计数字显示，截至12月2日晚，南非只有36.8%的成年人完成了疫苗接种程序。法赫拉呼吁国内所有12岁以上人士迅速就近接种疫苗。

为鼓励民众接种，南非政府日前宣布年龄50岁以上的人接种疫苗可以获得购物券，而所有今年年底完成一剂疫苗接种的人士可以参加抽奖，最高奖金10万兰特（约8540新元）。