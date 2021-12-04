美财政部：主要贸易伙伴均未操纵汇率

（早报讯）美国财政部周五（3日）发布半年度汇率政策报告，认为美国主要贸易伙伴均未操纵汇率以获取不公平贸易优势。

新华社报道，美国财政部在这份报告中说，在截至今年6月的过去四个季度，越南等经济体继续满足美国相关法案规定的需加强汇率政策接触的标准，但没有经济体通过干预外汇市场来阻止有效的国际收支调整或在贸易中获取不公平竞争优势。

此外，报告将中国、日本、韩国、德国、爱尔兰、意大利、印度、马来西亚、新加坡、泰国、墨西哥、瑞士等12个经济体列入汇率政策监测名单。

美国财政部指出，以前的汇率政策报告聚焦于主要贸易伙伴的货物贸易数据，不够全面。从这份报告开始，服务贸易数据也纳入政策评估。

美国财政部还对纳入汇率政策监测名单的三条认定标准进行了修改：经常账户顺差占国内生产总值比重从至少2%上调至至少3%；持续单边干预汇率市场的时间从12个月中的至少六个月延长为12个月中的至少8个月；与美国的双边货物贸易顺差至少200亿美元调整为与美国的双边货物与服务贸易顺差至少150亿美元（约206亿新元）。

如果一个经济体满足全部三条标准，美国将会与该经济体进行商谈，并可能出台报复性措施；如果只满足其中两条标准，该经济体将会被纳入汇率政策监测名单进行密切观察。

这是拜登政府上任以来发布的第二份汇率政策报告，也是其任内首次修改纳入汇率政策监测名单的认定标准。美国媒体认为，拜登政府的国际汇率政策与特朗普政府相比减少了对抗性。