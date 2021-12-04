首个民主峰会下周登场 美财政部将宣布反贪腐侵犯人权制裁以资纪念

（早报讯）美国财政部发言人说，美国财政部将在下周宣布一系列制裁行动，制裁对象包括涉及腐败、严重侵犯人权和破坏民主人士，以纪念美国民主峰会的召开。

该发言人周五（3日）表示，美国财政部还将宣布一些提案，旨在弥补让腐败官员得以利用房地产市场的漏洞，并解决滋生腐败并使非法收益流入美国的企业透明度网络中存在的问题。

他说：“财政部将采取一系列行动，指认从事破坏世界各地民主和民主制度的恶性活动的个人，包括腐败、镇压、有组织犯罪和严重侵犯人权的行为。”

《华尔街日报》率先报道了这个消息。美国财政部拒绝提供面临制裁者的具体信息。

由美国总统拜登发起的首个线上民主峰会将在12月9日及10日（下周四和周五）举行。110个国家与地区的领导人受邀参加，邀请名单上出现台湾，中国大陆和俄罗斯没有受邀，新加坡也不在邀请名单上。

除了美国主要的西方盟友，受邀的亚洲国家包括日本、韩国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和印度；因专治而备受批评、为美国前总统特朗普死忠粉丝的巴西总统博索纳罗也在受邀之列。

缅甸、越南和泰国没有受邀，北约盟国土耳其不在名单上，中东国家只有以色列和伊拉克受邀，美国的传统盟友包括埃及、沙特阿拉伯、约旦、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国都没受邀。

根据美国国务院，此次峰会的三个主题分别是反专制、反贪腐以及提升人权。