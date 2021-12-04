（早报讯）伊朗核问题全面协议相关方代表周五（3日）在奥地利首都维也纳同意暂时休会，伊核协议相关方会谈下周将继续在维也纳进行。

新华社报道，当天下午，伊核协议联合委员会政治总司长级会议在维也纳科堡酒店举行。中国谈判代表、中国常驻维也纳联合国代表王群在会后对媒体表示，第七轮美伊恢复履约谈判开始以来，各方都严肃认真，谈判虽远未取得突破，但不应小觑所取得的进展。各方同意暂时休会，以便各自对谈判重启以来的情况进行评估。中方希望这能为下周继续进行的谈判注入新的政治动力，同时希望在休会期间，有关各方能继续努力营造良好谈判氛围。

欧盟对外行动署副秘书长莫拉表示，会谈仍然面临相当大的挑战，还有很多工作要做，时不我待，各方须有紧迫感。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，会谈举行六轮后暂停。新一轮会谈于11月29日在维也纳开始举行。