美官员手机遭黑客入侵 涉以色列公司间谍软件

（早报讯）路透社引述知情人士说，过去几个月，至少九名美国官员的苹果iPhone手机，遭以色列网络情报公司NSO集团开发的“飞马（Pegasus）软件程式入侵，这是首次有美国官员受害。

这些手机用户是美国驻乌干达大使馆职员或国务院东非洲事务人员。路透社的报道说，这是涉NSO集团技术的最大规模入侵事故。目前尚不清楚黑客是否只是尝试入侵或已成功入侵。路透社无法确定是谁发起了最新的网络攻击。

NSO集团周四（2日）发布的声明说，没有任何迹象表明他们的工具用于此次手机攻击事件，但已取消了涉事客户的权限，并将根据路透社的询问来进行调查。声明说，如查明属实会中止与相关客户来往，并采取法律行动。

NSO集团向来强调，公司只出售产品给政府执法部门和情报圈客户，用以掌握安全威胁，不涉监控行动。乌干达驻华盛顿大使馆的官员没有发表评论；苹果发言人拒绝置评；国务院未直接就事件作回应，国务院发言人只是指出，美国商务部最近决定将这家以色列公司列入实体名单，使美国公司更难与他们做生意。

知情人士指，苹果公司事后向受害者发出警报，但未有指明涉事软件是哪间公司开发。据报，接获警报者包括美国公民，由于用户的苹果用户名以“state.gov”作结，故很易得知是美国政府人员。报道指，目前没迹象显示是NSO集团入侵美方人员的手机，很可能是该集团其中一个客户的外国政府所为。