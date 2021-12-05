奥斯汀：美国将在印太地区挺身应对中国令人不安行为

（早报讯）美国国防部长奥斯汀警告，中国大陆战机绕台，“看起来很像”是北京对台军事行动的“彩排”，并承诺美国将在印度-太平洋地区及以外区域挺身对抗“越来越独断专行”的中国。

综合彭博社和《金融时报》报道，奥斯汀刚结束对韩国访问，周六（12月5日）在加利福尼亚举行的一个安全会议上表示，应对中国军事现代化、核能力增强和技术进步的一种方法，是强化美国在该地区的联盟。

奥斯汀说，“我们在该地区和全球其他地区看到的活动令人不安”，中国正在“尽快发展军事能力，而其在该地区的一些胁迫性活动令我们和该地区的合作伙伴非常关切”。

奥斯汀说，他就任拜登政府的国防部长以来，访问了印太地区的七个国家，持续听到华盛顿的伙伴们呼吁美国在该地区“继续扮演稳定区域的角色”。他说，“不要误会：我们会的。”

他说，这意味着联合军事演习、深化研发关系，并鼓励欧洲在该地区扮演“有益和日益增强的安全角色”。

奥斯汀表示，中国的崛起“意味着在太空和网络空间这些新领域的竞争，这些领域的行为规范还没有完全建立，局势升温和误判的风险很高。”

他也重申总统拜登的说法，即美国不寻求与中国发生冲突，将寻求“尽一切可能降温”。

拜登和中国国家主席习近平在11月首次视讯峰会中提到了合作的必要性，该视频通话持续了三个多小时。此后在释放原油储备来试图压低石油和汽油价格方面，美国和中国进行了合作。

然而，拜登政府将在12月9至10日举行民主峰会，释放出组成世界民主同盟对抗中国和俄罗斯的信号。110名受邀者也包括台湾的代表在内。

11月28日，中国大陆派出了包括八架歼-16战机、共27架的军机进入台湾西南的防空识别区，数量为10月以来最高水平。奥斯汀表示，美国将寻求为台湾做更多事情的方法，但没有详细说明。

另据联合新闻网昨天报道，台湾海军为强化海上战力，原计划将4000吨级别的济阳级等主力护卫舰汰旧换新，推动新一代导弹护卫舰造舰计划，不料进度延宕。

报道引述旅美的台海安全研究中心主任梅复兴日前撰文披露，在国安会主导下，海军将暂时搁置4500吨级的新一代巡防舰案，改为先行建造八艘2000至2500吨级的轻型巡防舰应急，以因应2027年的“威胁窗口”。

美国与台湾的军事专家多认为，在2025到2027年之间，北京就会有能力跨海攻击台湾。

美国国防部今年11月3日公布的中国军力报告也引述中国媒体报道称，中国的目标是在2027年时，具有在印太地区对抗美军的能力，迫使台湾依北京条件进行谈判。