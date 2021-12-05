敏昂莱与翁山淑枝政党重要高层人物进行对话

（早报讯）缅甸军政府领导人敏昂莱与翁山淑枝政党一位高层进行对话。这是两方自2月政变以来的第一次重要会谈。

法新社报道，敏昂莱周日（5日）会见了长期从事政治工作的缅甸全国民主联盟党元老丁吴。丁吴是民盟的创始人之一、是缅甸前国防部长兼总参谋长。由于他年事已高和健康状况不佳，近年来已退出政治舞台。

缅甸军政府的信息小组宣布，“敏昂莱告诉丁吴，如果有必要，可以在军队医院为他提供健康治疗。”

94岁的丁吴在与敏昂莱会面时，身上佩戴着民盟的党徽。照片中，敏昂莱身着便装，满脸笑容。

除了丁吴，军政府首脑还会见了钦纽。钦纽在缅甸上届军政府时期被捕前，曾是一名间谍头子，后来当上缅甸总理。政府消息指出，“敏昂莱还去见了钦纽......并询问了他的健康状况。”这位82岁的缅甸军政府前领导人物在2012年获释前，在监狱中度过了多年。

虽然西方国家的一些人将他视为潜在的改革者，但在钦纽的统治下，活动家们受到骚扰、逮捕和大规模的酷刑。

国际危机组织缅甸高级顾问霍西解释，钦纽的情报机构曾经渗透到缅甸的每一个街区，但这一切在他下台后被清除。另一方面，丁吴在民盟党务中不再发挥积极作用。霍西说：“这次会议似乎不太可能得到民盟的批准。”

“敏昂莱似乎下定决心，将翁山淑枝搁置在一旁，不与她会面。也许他正在寻找其他在政治上没有成本的方式进行会谈。"

缅甸军政府今年二月发动政变后，翁山淑枝被软禁。她目前面临着一系列的指控，这些指控可能会使她入狱几十年。周日的会议是军政府法庭对翁山淑枝煽动和违反冠病限制指控作出判决的前夕举行。

裁定原定于上周宣布，但法院在没有提供理由的情况下，推迟到12月6日。