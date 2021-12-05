澳洲智库：疫情削弱中国印太实力 安全不确定性或带来战争风险

（早报讯）澳大利亚智库在一份报告中阐明，冠状病毒大流行削弱了中国在印度-太平洋地区的实力，而该地区不断加深的安全不确定性，可能带来 “重大”战争风险。

路透社报道，总部设在悉尼的外交政策智库在报告中说，美国在印太地区的盟友以及印度等关键势力制衡国家从未像现在这样，在军事和战略制衡的能力和意愿上，依赖美国应对中国崛起。

与此同时，北京试图劝阻东南亚国家加入美国的联盟，同时提升与俄罗斯和巴基斯坦以及朝鲜的军事交流，在该地区形成了一个与中国结盟的核武大国强大阵容。

报告说：“至于目前出现的军事力量制衡是否有助于印度-太平洋地区的威慑和战略稳定仍是一个未知数。”

“敌对行动的深度、美中竞争的程度，和多个潜在爆发点的存在，意味着战争的风险是巨大的。”

报告说，大流行病的影响破坏了整个地区的繁荣，削弱了中国的综合实力。中国似乎也不太可能像美国曾经那样，占据主导地位。“北京现在不太可能在十年内在综合实力方面领先同行的竞争对手--这表明，中国在世界上的崛起没有什么不可避免的。”

该智库表示，近年来，澳大利亚与中国的关系明显恶化。报告说，澳洲比大多数美国伙伴更好地抵御了中国实力增长的考验--但他们对华盛顿的依赖性越来越大。