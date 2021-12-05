印度军错误向平民开枪 14人无辜丧命

（早报讯）印度安全部队因错误情报向平民开枪，最终导致至少14名部落平民和一名安全人员死亡。事件引起当地民众不满，抗议者向偏远的东北部印度军队营地周围投掷石块并放火。

印度等媒体周日（5日）报道，这起事件4日晚发生在那加兰邦。当时，这些无辜送命的平民刚结束矿工工作，正乘车从煤矿回家。据消息人士的说法，印度安全部队成员误以为这些平民是武装分子，对他们进行了伏击。

报道援引当地消息称，这些矿工迟迟没有回家，村里的志愿者去找他们，最后在车内找到了他们的尸体。

印度陆军在一份声明中指出，印度安全部队得到一份有关叛乱分子可能展开活动的“可靠情报”，因此计划在当地实施具体行动，幷设下针对武装分子埋伏。

消息人士称，印度安全部队到场后错误地向一辆载着村民的汽车开火，随后被愤怒的当地人包围，安全部队的三辆车也被点燃。最终，此次事件导致14名平民和一名士兵被杀。

路透社报道，安全部队错误情报向平民开枪事件传出后，大批民众聚集在军队营地周围，向军设施投掷石块并放火。一名因未获授权与媒体交谈而不愿透露姓名的安全官员说，营地已“被愤怒的抗议者包围”。

印度联邦内政部长沙阿称，政府将任命一个特别调查小组调查此事，幷向遇难者家属表示深切哀悼。