洪森：缅甸军方领导人有权出席亚细安会议

（早报讯）柬埔寨首相洪森周一（6日）说，他计划到缅甸进行访问，并指缅甸军方官员应该受邀参加亚细安的会议。

路透社报道，洪森当天到波萝勉省（Prey Veng）出席一场活动时表示，他将与缅甸军方领导人进行会晤，以协助修复缅甸军方和亚细安成员国的关系。

亚细安成员国外交部长10月15日召开特别会议，决定不邀请缅甸军方领导人敏昂莱出席亚细安峰会，改而邀请缅甸的一名非政治代表出席峰会，理由是缅甸军方自今年4月与亚细安就推动缅甸和平进程达成五点共识过后，至今未取得任何进展。

缅甸军政府指亚细安把敏昂莱排除在亚细安峰会之外，是对其领导人的无视，并拒绝派一名非政治代表出席峰会。

柬埔寨将在2022年接棒担任亚细安轮值主席国，并将负责为缅甸问题任命一名新的亚细安特使。

洪森周一说，明年的亚细安峰会，10个成员国都应受邀参加。他说：“缅甸是亚细安这个大家庭的一份子，有权出席这个组织的会议。”

由缅甸军方任命的外交部长将在周二访问柬埔寨，洪森表示，他预计也会很快到缅甸进行访问。

柬埔寨外交与国际合作部长布拉索昆此前承诺，柬埔寨将继续向缅甸军方施压，推动缅甸各方开展对话。

文莱为今年的亚细安轮值主席国。亚细安的现任缅甸问题特使是文莱外交部第二部长埃里万尤索夫。他原本计划在10月中旬访问缅甸，并要求与缅甸原民选政府领导人翁山淑枝见面，但缅甸军方坚决不答应。