韩国《2021外交白皮书》出炉 新增抗疫章节

（早报讯）韩国外交部周一（6日）发布《2021外交白皮书》，对2020年的韩国外交政策基调和政策成果进行回顾。此次白皮书较大篇幅收录了政府抗击冠病疫情外交努力的相关内容。

韩联社报道，据韩国白皮书介绍，截至去年底，政府投入包机等帮助旅居121个国家的5.2万多韩国公民返回，解决口罩进口和零部件供应紧缺问题，竭尽全力为企业解决疫情下难以出入境等困难。除此之外，韩国还在国际舞台上主导抗击疫情相关讨论，成立东北亚防疫卫生合作机制等。

韩国外交部长官郑义溶在白皮书发刊词中表示，2020年因冠病大流行，韩国国民和国际社会都度过了艰难的一年，外交的基本目的就在于守护国民生命和日常，外交部和各地驻外机构为此竭尽全力。

对于韩朝关系，白皮书评价称，朝鲜因疫情全面封锁边境，但政府仍以紧密的韩美合作为基础，不断改善韩朝关系，并通过对话和外交努力使韩半岛和平进程取得进展。

对于韩中关系，白皮书评价称，政府稳定发展韩中战略合作伙伴关系，与中方指定韩中文化交流之年，并列举了两国高层人士交流的成果。

对于日本，白皮书继2019年之后继续将日本表述为“最亲近的邻国”。白皮书介绍，政府基于解决历史问题和与日本在实质性领域推进面向未来合作的双轨基调，努力稳控并发展韩日关系。

另外，白皮书还在经济外交章节提及了全球供应链问题，称为构建强有力且可迅速恢复的供应链，韩美两国就合作必要性达成共识，并决定为此展开讨论。