砂拉越州选举历来最激烈 砂盟预料仍将轻松胜出

（早报讯）砂拉越州选举今天顺利完成提名，总共349名候选人在所有82个州选区全面开打，没有任何人不战而胜。这是砂拉越首次在冠病疫情期间举行州选举，也是当地历来竞争最激烈的一次。不过，执政的砂拉越政党联盟（砂盟、GPS）预料仍将轻松胜出。

马来西亚选举委员主席阿都干尼今天在提名结束后的记者会说，根据提名结果，都东州选区出现八角战，七区出现六角战，24区五角战、33区四角战，13区三角战，只有四区是一对一。

目前执政的砂盟这次全面参选所有82个州选区。砂盟主席阿邦佐哈里此次也派出24名新人参选。砂盟此次虽然面对希盟等其他阵营的挑战，但预料仍将取得类似2016年州选举时的成绩。阿邦佐哈里预料也将顺利蝉联首席部长职位。

砂盟各党在砂拉越2016年的州选举时仍是国阵的成员党，当时它轻松拿下72个州选区，以超过州议会三分二优势执政。国阵2018年5月大选失利下台后，四个来自砂拉越的成员党同年6月宣布退出国阵而成立砂盟。

根据条例，今天提名后，候选人将有12天竞选期，超过122万选民将在12月18日投票。据选委会，砂拉越此次选民有125万2014人。这包括122万8858名普通选民、1万2585名军人与家属、1万零458名警察与家属、以及113名海外投票选民。

砂州议会原本在今年6月届满，但卫生部与选委会当时都认为不适合举行选举。国家元首阿都拉于是批准砂州实施紧急状态令直到明年2月。砂拉越大部分民众完成疫苗接种及疫情缓和后，元首11月3日批准提早解除砂州的紧急状态令，砂州依法必须在那之后60天内举行选举。