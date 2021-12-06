CNN解雇明星主播科莫 称其介入兄长性骚扰案

（早报讯）美国电视新闻网（CNN）主持人、纽约州前州长安德鲁·科莫的弟弟克里斯·科莫被解雇，原因是他被控涉及他哥哥的性骚扰事件。

CNN周六（4日）宣布，将解雇克里斯·科莫，因为他利用自己的职位帮助其哥哥安德鲁免于性骚扰指控。根据检察院的材料，克里斯利用了自己的专门联系方式，目的是提前获得有关他哥哥案件的可能出现新转机的信息。

律师卡茨（Debra Katz）在一份声明中称：“2021年12月1日，我联系了CNN并告知我的客户指控克里斯·科莫涉及骚扰案件。12月3日，我与CNN就关于提供我客户指控的书面证据进行了谈判……昨晚，CNN立即回应了我客户的投诉并解雇了克里斯·科莫。”Katz Marshall & Banks律师事务所网站发布了该声明。

根据声明，总检察长此前公布了这些书面证据。

现年51岁的科莫在被开除后发声明称，对此决定非常失望：“我不想我在CNN的时光以这样的方式结束。”

科莫自2013年起开始为CNN工作，并成为该台最知名的新闻主播之一。在CNN的最近一次主要工作是领衔报导2020年美国总统大选。

事实上，科莫在幕后协助其兄长处理性丑闻的消息被曝光后，先是在11月30日被CNN停职。当时CNN表示，虽然该公司“赞赏（科莫)在CNN的独特地位，并理解他家庭第一，工作第二”的说法，但CNN认为他向其兄提供的建议违反了新闻职业道德。