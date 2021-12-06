德国新一届内阁定于8日成立

（早报讯）德国社民党周一（6日）确认了将出任内阁部长的人选，总理候选人舒尔茨召开发布会，向外界介绍将代表社民党出任联邦内阁部长的人选。

会上，舒尔茨宣布，卫生专家劳特巴赫将出任新一届的卫生部长，现任司法部长兰布雷希特将出任国防部长，社民党黑森州党主席费瑟尔将出任内政部长，盖维茨将出任建筑部长，现任劳动和社会部长海尔将连任，现任环境部长舒尔策将改任发展部长，施密特则将出任总理府部长。

此前，绿党和自民党也已公布了各自的内阁部长人选，新任内阁将于8日正式宣誓就职。值得一提的是，在新一届内阁政府中，女性部长的比例将大幅度提高，共有八位女性部长和九位男性部长，舒尔茨在竞选之前就曾提出希望建立一个性别平等的内阁政府，他对实现这一承诺感到“非常自豪”。

据德国媒体此前报道，默克尔将于8日卸任。德国当前疫情持续恶化，默克尔4日在讲话中对德国疫情形势表达担忧。她提及“人满为患的重症监护病房”、“极高的死亡人数”以及因床位不足导致重症病人被迫转运至其他地区接受救治的情况。她呼吁道：“快去接种疫苗吧。无论是第一针还是加强针，每一针都有用。”

德国计划从2022年3月16日起强制要求医院、疗养院和其他医疗机构的员工接种冠病疫苗。舒尔茨上周表示，他主张强制接种冠病疫苗以遏制疫情蔓延，希望最晚明年3月开始实施。