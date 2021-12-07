拜登政府宣布外交抵制北京冬奥会 国际奥委会表示尊重

（早报讯）美国白宫周一（6日）宣布，基于中国对人权的“暴行”（atrocities），美国将不派官方代表团参加2022年北京冬季奥运会。拜登政府特别提到了中国在新疆的“种族灭绝行为”。

这是对北京冬奥会的外交抵制，参加冬奥会的美国运动员将不受影响。

白宫新闻秘书普萨基说：“拜登政府将不派任何外交或官方代表出席2022年北京冬季奥运会和北京冬季残奥运会，这是鉴于中华人民共和国在新疆持续发生的种族灭绝和反人类罪以及其他践踏人权行为。”

她说：“美国队的运动员将得到我们的全面支持。我们将百分之百地支持他们，在国内为他们加油。”

中国外交部发言人赵立坚周一敦促美方停止炒作所谓的“外交抵制”北京冬奥会，以免影响中美在重要领域的对话合作。如果美方一意孤行，中方必将坚决反制措施。

国际奥委会（IOC）对美国政府外交抵制北京冬奥会的声明表示尊重。IOC发言人接受法新社询问时说：“政府官员和外交官是否出席，对每个政府来说纯粹是个政治决定。国际奥委会政治中立，对此完全予以尊重。”

美国国务院在白宫发表声明后表示，希望美国私人企业能够掌握有关新疆正在发生的事情的全部信息。

当被问及拜登政府是否希望美国公司加入抵制北京冬奥会的行动时，国务院发言人普莱斯说：“我们希望私人企业充分了解新疆正在发生的事情，并在掌握全部信息的情况下运作。”

北京冬奥会将在2022年2月4日开幕。