缅甸外长到金边会晤柬埔寨首相洪森

（早报讯）由缅甸军方任命的外交部长温纳貌伦周二（7日）访问柬埔寨，并与柬埔寨首相洪森进行了会晤。

缅甸法院刚在周一以煽动叛乱和违反防疫规定罪名，判处原民选政府领导人翁山淑枝监禁两年，前总统温敏也在相同罪名下被定罪和判处刑期，引发联合国和国际特赦组织等的强烈批判。

柬埔寨将在明年1月接棒担任亚细安轮值主席国，并将负责为缅甸问题任命一名新的亚细安特使。柬埔寨外交与国际合作部长布拉索昆此前承诺，柬埔寨将继续向缅甸军方施压，推动缅甸各方开展对话。

洪森周一表示，他预计很快会到缅甸访问，并表示，明年的亚细安峰会，10个成员国都应受邀参加。

亚细安成员国外交部长10月15日召开特别会议，决定不邀请缅甸军方领导人敏昂莱出席亚细安峰会，改而邀请缅甸的一名非政治代表出席峰会，理由是缅甸军方自今年4月与亚细安就推动缅甸和平进程达成五点共识过后，至今未取得任何进展。

缅甸军方指亚细安把敏昂莱排除在亚细安峰会之外，是对其领导人的无视，并拒绝派一名非政治代表出席峰会。

文莱为今年的亚细安轮值主席国。亚细安的现任缅甸问题特使是文莱外交部第二部长埃里万尤索夫。他原本计划在10月中旬访问缅甸，并要求与缅甸原民选政府领导人翁山淑枝见面，但缅甸军方坚决不答应。

缅甸法院周一原本判处翁山淑枝和温敏各监禁四年，同日晚间缅甸国家电视台报道，军方领导人决定把翁山淑枝的刑期从四年减至两年。