菲法院批准瑞萨到奥斯陆领取诺贝尔和平奖

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年12月7日 2:27 PM

在菲律宾面对七起诉讼案的瑞萨要到奥斯陆领取诺贝尔和平奖必须获得三个法院的批准。（路透社）
在菲律宾面对七起诉讼案的瑞萨要到奥斯陆领取诺贝尔和平奖必须获得三个法院的批准。（路透社）

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（早报讯）荣获今年诺贝尔和平奖的菲律宾女记者玛利亚·瑞萨（Maria Ressa）终于获准到挪威出席诺贝尔奖颁奖典礼。面对七起诉讼案的瑞萨要出国领奖必须获得三个法院的批准。

本届诺贝尔奖颁奖典礼定12月10日（本周五））在挪威首都奥斯陆举行。今年的诺贝尔和平奖由瑞萨和俄罗斯记者德米特里·穆拉托夫（Dmitry Muratov）共同获得，被广泛视为对他们勇于对抗强权，捍卫言论自由的认可和表扬。

瑞萨去年因一起网络诽谤案件被定罪，她提起上诉，目前处于保释期。联合国秘书长古特雷斯上个月敦促杜特尔特政府取消限制，允许瑞萨到奥斯陆领奖。

菲律宾税务上诉法院周一裁定，批准瑞萨在12月8日至13日期间前往挪威。该法院是第三个批准瑞萨出国的法院。

审理瑞萨的网络诽谤案的上诉法院上周也驳回政府律师称她有“逃亡风险”的指控，允许她出国。瑞萨的其中一名律师说，负责瑞萨另一起案件的地方初审法院同样批准了她的申请。瑞萨面对的网络诽谤罪名，最高刑罚为监禁六年。

瑞萨周二告诉法新社，终于扫除出国的最后障碍，感到非常开心。

自杜特尔特2016年上台以来，瑞萨的网络新闻网站《拉普勒》（Rappler）持续跟进报道杜特尔特的肃毒战及警方法外处决事件，这些报道导致瑞萨及其新闻网站面对多起刑事起诉和调查。

杜特尔特称《拉普勒》为“假新闻媒体”，而瑞萨一直是网民恶意谩骂攻击的对象。

不过，杜特尔特的办公室在瑞萨赢得诺贝尔和平奖的三天后打破了沉默，向瑞萨表示祝贺。

菲律宾总统府发言人10月11日说，瑞萨是第一位获得诺贝尔和平奖的菲律宾人，“她的胜利就是菲律宾人的胜利，我们都非常为她高兴。”

受冠病大流行影响，去年的诺贝尔奖颁奖典礼被迫改为线上举行。

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