菲法院批准瑞萨到奥斯陆领取诺贝尔和平奖

（早报讯）荣获今年诺贝尔和平奖的菲律宾女记者玛利亚·瑞萨（Maria Ressa）终于获准到挪威出席诺贝尔奖颁奖典礼。面对七起诉讼案的瑞萨要出国领奖必须获得三个法院的批准。

本届诺贝尔奖颁奖典礼定12月10日（本周五））在挪威首都奥斯陆举行。今年的诺贝尔和平奖由瑞萨和俄罗斯记者德米特里·穆拉托夫（Dmitry Muratov）共同获得，被广泛视为对他们勇于对抗强权，捍卫言论自由的认可和表扬。

瑞萨去年因一起网络诽谤案件被定罪，她提起上诉，目前处于保释期。联合国秘书长古特雷斯上个月敦促杜特尔特政府取消限制，允许瑞萨到奥斯陆领奖。

菲律宾税务上诉法院周一裁定，批准瑞萨在12月8日至13日期间前往挪威。该法院是第三个批准瑞萨出国的法院。

审理瑞萨的网络诽谤案的上诉法院上周也驳回政府律师称她有“逃亡风险”的指控，允许她出国。瑞萨的其中一名律师说，负责瑞萨另一起案件的地方初审法院同样批准了她的申请。瑞萨面对的网络诽谤罪名，最高刑罚为监禁六年。

瑞萨周二告诉法新社，终于扫除出国的最后障碍，感到非常开心。

自杜特尔特2016年上台以来，瑞萨的网络新闻网站《拉普勒》（Rappler）持续跟进报道杜特尔特的肃毒战及警方法外处决事件，这些报道导致瑞萨及其新闻网站面对多起刑事起诉和调查。

杜特尔特称《拉普勒》为“假新闻媒体”，而瑞萨一直是网民恶意谩骂攻击的对象。

不过，杜特尔特的办公室在瑞萨赢得诺贝尔和平奖的三天后打破了沉默，向瑞萨表示祝贺。

菲律宾总统府发言人10月11日说，瑞萨是第一位获得诺贝尔和平奖的菲律宾人，“她的胜利就是菲律宾人的胜利，我们都非常为她高兴。”

受冠病大流行影响，去年的诺贝尔奖颁奖典礼被迫改为线上举行。