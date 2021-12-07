洪森下个月到缅甸进行两天访问

（早报讯）柬埔寨首相洪森将在2022年1月访问缅甸，与缅甸军方领导人敏昂莱举行会谈。洪森将是自缅甸军方发动政变以来首位访问缅甸的外国领导人。

国际社会不断施压缅甸军方与反对派开展对话，对柬埔寨进行了超过30年铁腕统治的洪森则在周一誓言，将与缅甸军方进行“合作”。

由缅甸军方任命的外交部长温纳貌伦周二（7日）到访金边，与洪森进行了会晤。

洪森的发言人过后宣布，洪森应缅方邀请，将在明年1月7日和8日到缅甸进行访问。

柬埔寨将在明年1月接棒担任亚细安轮值主席国，并将负责为缅甸问题任命一名新的亚细安特使。柬埔寨外交与国际合作部长布拉索昆此前承诺，柬埔寨将继续向缅甸军方施压，推动缅甸各方开展对话。

洪森周一表示，明年的亚细安峰会，10个成员国都应受邀参加。他说：“缅甸是亚细安这个大家庭的一份子，有权出席这个组织的会议。”

亚细安成员国外交部长10月15日召开特别会议，决定不邀请缅甸军方领导人敏昂莱出席亚细安峰会，改而邀请缅甸的一名非政治代表出席峰会，理由是缅甸军方自今年4月与亚细安就推动缅甸和平进程达成五点共识过后，至今未取得任何进展。

缅甸军方指亚细安把敏昂莱排除在亚细安峰会之外，是对其领导人的无视，并拒绝派一名非政治代表出席峰会。

文莱为今年的亚细安轮值主席国。亚细安的现任缅甸问题特使是文莱外交部第二部长埃里万尤索夫。他原本计划在10月中旬访问缅甸，并要求与缅甸原民选政府领导人翁山淑枝见面，但缅甸军方坚决不答应。