为遏制物价高涨 马国宣布12必需品制定顶价

（早报讯）由于物价高涨，马来西亚政府宣布从今日（12月7日）起至31日执行“马来西亚一家”顶价计划（SHMKM），共有12项必需品制定零售及批发顶价，以减轻人民面对物价上涨的负担，以及确保市面上的存货充足。

国内贸易及消费人事务部执法组总监阿兹曼表示，所有涉及供应链的单位，包括生产商、批发商、销售商及零售商受促遵从计划中制定的顶价，任何违反者将在《2011年价格统制及反暴利法令》下受到严厉对付。

星洲网报道，他今日推介SHMKM计划后向记者说，12项必需品分别为准净鸡、活鸡、超级净鸡（不包含内脏及鸡脚）、A级鸡蛋、B级鸡蛋、C级鸡蛋、长豆、红辣椒、番茄、菜心、进口圆包菜（印尼和中国），以及黄瓜。

他说，此次的计划将针对各阶段的商家执行，生产商、批发商、销售商及零售商分别需要遵从计划中所制定的顶价，确保各阶段商家都能获得相对应的利润。

他说，计划中的12项必需品是该部经过考察后，发现若不设置顶价很可能将持续起价的商品，并且将会根据现况，不时在计划中增加或减去必需品。

他说，该部目前于全国拥有高达1000名价格监督员，以及2200名执法人员，将持续前往消费群聚集的购物地点，如巴刹、农业市集、百货商场等进行监督及突击检查，保护消费者免遭不良商家剥削。

他指出，迄今，该部已收到大约2万3000起投诉，其中物价上涨的投诉剧增。