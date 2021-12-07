马国卫长：严防新毒株 马新VTL及交怡旅客首6天须每天检测

（早报讯）马来西亚卫生部长凯利宣布，为了严防冠病新变种毒株奥密克戎（Omicron），在疫苗接种者旅游走廊（VTL），还有浮罗交怡国际旅游泡泡计划下入境马国的人士，必须连续6天都进行检测。

目前，马国只与新加坡展开VTL计划，而不论是通过陆路或是航空VTL入境马国，都需要每天检测，长达6天。

星洲网报道，凯利今日（12月7日）发表文告说，除了出发前2天进行的PCR检测及抵达马国的检测，旅客必须在第2、第4及第6天进行RTK-Ag自我检测。

“至于第3、第5及第7天，则必须进行RTK- Ag或专业进行的快速抗原检测。”

他强调，在以上两个计划下入境马国的人士，必须是完成疫苗接种者。

此外，一站式中心（One Stop Centre）的短期商业旅客，也需要如以上要求般，每天进行检测。

凯利也说，来自暂时限制入境马国的国家，以及已通报奥密克戎病例国家的旅客，入境马国需强制隔离，且佩戴数码追踪设备。

他说，暂时限制入境马国的国家分别是南非、博茨瓦纳、伊斯瓦蒂尼、莱索托、莫桑比克、纳米比亚、津巴布韦和马拉维。

至于通报奥密克戎变种病毒在社区传播的国家则是英国、美国、澳大利亚、法国和挪威。

他说，来自限制入境国家的马国公民和持有长期访问通行证者，须在前往马国前的两天内进行PCR检测，且在强制隔离期间佩戴数码追踪设备。

他表示，无论疫苗接种情况如何，来自这些国家的人士都必须在隔离中心进行14天的强制隔离；而抵境时和隔离期间的隔离和检测程序都根据现有的程序。

此外，通报奥密克戎变种病毒在社区传播的国家，公民与非公民旅客则须在前往马国前的两天内进行PCR检测，并在强制隔离期间佩戴数码追踪设备。

至于他们的隔离期，则取决于疫苗接种状态。