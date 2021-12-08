研究：辉瑞疫苗或只能局部预防奥密克戎

（早报讯）根据南非一项实验室研究，辉瑞—BioNTech冠病疫苗只能局部预防奥密克戎，但接种第三剂疫苗仍有助提高预防这个更具传染力的冠病变种毒株。

南非的非洲健康研究所实验室负责人西格尔周二（7日）在推特上说，与之前的冠病毒株相比，奥密克戎变种的中和抗体“大幅下降”。

研究人员发现，相较于两年前在中国出现的冠病毒株，奥密克戎变种毒株导致接种了两剂辉瑞—BioNTech疫苗者体内的中和抗体水平下降41倍。

不过，西格尔表示，奥密克戎并没有完整躲避免疫抗体。他说：“虽然会出现突破性感染，但是一个好的追加剂或有助于降低感染风险，尤其是能导致病情恶化的重症感染。”

他呼吁仍未接种追加剂的人接种第三剂疫苗，并表示曾经感染冠病的人也应该接种疫苗。

根据该实验室网站发布的一份记录，他们对12名接种了辉瑞—BioNTech疫苗者的血液进行分析。记录显示，每六名完成疫苗接种者，包括曾感染冠病的人，有五人的血液中的中和抗体仍可对奥密克戎变种发挥作用。

西格尔说，他的实验室进行更多实验后，这个数字预计会有所调整。

非洲健康研究所提供的初步数据尚未经过同行评审。

虽然中和抗体是人体免疫反应的一个指标，但科学家认为，B细胞和T细胞等其他类型的细胞也会受到疫苗的刺激，这有助于抵御冠病病毒的影响。